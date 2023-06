Six conseils pour un bel été avec votre animal

L’été, bien qu’agréable pour nous, n’est pas toujours une saison facile pour nos compagnons à 4 pattes.



Voici quelques conseils pour vous aider à traverser cette période sans dommage pour votre animal :



1. Adoptez les bonnes habitudes en promenade



Évitez les promenades trop longues en plein soleil, surtout aux heures les plus chaudes. Préférez les sorties matinales ou en fin de journée.



Privilégiez les zones d’ombres et humidifiez la peau de votre chien avec un linge.



Prévoyez de l’eau fraîche.



Vérifiez la température du sol : si votre main ne supporte pas la chaleur du bitume, les pattes de votre chien non plus.



Attention aux rayons UV : certains animaux qui ont des poils courts et une peau rose peuvent être sensibles aux coups de soleil. Demandez à votre vétérinaire le produit le mieux adapté pour protéger la peau de votre animal car les crèmes solaires pour humain peuvent être dangereuses pour lui.



Et rappelez-vous qu’au final, mieux vaut éviter une sortie si celle-ci est trop dure à supporter pour votre compagnon.



2. Hydratez souvent votre animal



Ayez toujours de l’eau avec vous lors d’une sortie et même en voiture. Il existe des gourdes spécialement conçues pour les chiens et qui sont faciles à transporter.



Certains chiens adorent se tremper dans une petite piscine, n’hésitez pas à acheter un petit bassin pour qu’il puisse s’y tremper.



3. On ne rase pas le poil



Le chien possède plusieurs couches de poils. La première appelée « sous-poil » est la plus proche de la peau. Elle emprisonne l’air et sert d’isolant pour le chien. Thermorégulateur, le sous-poil est chaud l’hiver et frais l’été.



La seconde couche de poils appelée « couche de finition », quant à elle, protège des rayons nocifs du soleil, des intempéries et des parasites.



Il est donc possible de raccourcir la fourrure mais il ne faut surtout pas la tondre.



4. Attention aux tiques



Les tiques sont des parasites qui peuvent transmettre des maladies graves, dont la maladie de Lyme.



Prenez l’habitude de vérifier le pelage de votre animal après vos promenades, en particulier si vous avez été en forêt ou dans un endroit avec des hautes herbes.



Préférez les zones où l’herbe est courte, en particulier au printemps, en été et en automne. En cas de doute, contactez votre vétérinaire.



5. Les risques d’une baignade



Les problèmes de peau :



Otite : pour les chiens ayant des oreilles pendantes, il est très important de bien sécher l’intérieur de l’oreille après la baignade. Étant repliées sur elles-mêmes, l’humidité y créé un bel environnement pour les otites.



Hot spot : L’humidité dans le poil peut créer une dermatite. Vous le découvrirez sûrement suite à l’odeur nauséabonde que la plaie dégagera. Encore une fois, bien sécher votre chien préviendra ce type d’infection.



Dans les deux cas, nous vous invitons à consulter votre vétérinaire pour avoir le bon traitement.



Les risques de noyade :



Gardez toujours un œil sur votre animal lorsqu’il est dans l’eau ou à proximité. Même un bon nageur peut avoir du mal à sortir d’une piscine ou se retrouver coincé par des cordes, algues ou autres obstacles. Pour les sports nautiques, envisagez l’achat d’un gilet de sauvetage pour chien. Il pourrait s’agir d’un excellent investissement pour sa sécurité!



6. Privilégiez les bonnes habitudes en voiture



Il est préférable d’attacher votre animal avec un harnais spécialisé ou de l’installer dans une cage adaptée; vous pouvez aussi utiliser un filet ou une grille de protection.



Bien entendu, ne laissez jamais votre animal seul dans un véhicule arrêté, même quelques minutes : la température montre très rapidement, même à l’ombre, et les risques de mort sont très élevés.



Faites des arrêts réguliers pour que votre compagnon puisse se dégourdir les pattes, faire ses besoins et boire.



S’il a tendance à souffrir du mal des transports, évitez de le nourrir les heures précédant le départ… et prévoyez tout de même de quoi nettoyer en cas d’accident.