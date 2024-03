Présence hâtive de la grande faune: appel à la prudence

En raison de l’hiver doux, une présence hâtive de la grande faune est observée aux abords des routes cette année. De nombreux cerf de Virginie sont visibles entres autres dans le secteur du parc national du Mont-Saint-Bruno. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a donc invité les automobilistes à faire preuve de vigilance.



Le Ministère a rappelé certains conseils de sécurité, notamment de redoubler de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, soit l’aube et le crépuscule.



Il est recommandé de ralentir si le conducteur soupçonne la présence de cervidés aux abords de la route, car ces animaux nerveux et imprévisibles peuvent surgir très rapidement sur la chaussée. Il ne faut pas effectuer de manœuvre brusque pour tenter d’éviter un cervidé au dernier moment puisqu’un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter.



Le MTMD a rappelé qu’entre 2020 et 2022 au Québec, il s’est produit en moyenne annuellement 6 951 accidents routiers impliquant la grande faune. Ce sont les accidents dus à la présence de chevreuils (cerfs de Virginie) qui sont en tête de liste, suivis des accidents avec l’orignal, le caribou et l’ours noir.