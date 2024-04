Quoi retenir pour observer l’éclipse dans la région

C’est cet après-midi, 8 avril, que la Rive-Sud pourra observer l’éclipse solaire totale, un phénomène rare. Voici quelques informations pour ne rien manquer du spectacle.



Le disque du Soleil sera progressivement caché par la Lune, ce qui créera au départ l’éclipse partielle. Pendant cette période, il est important de ne pas regarder le Soleil à l’œil nu. On peut le regarder avec des lunettes de protection certifiées pour les éclipses.



Heures du début de l’éclipse partielle :

Châteauguay, Saint-Constant, Longueuil, Boucherville : 14 h 14

Lorsque la Lune s’aligne parfaitement avec le Soleil, on parle alors de l’éclipse totale. C’est seulement pendant cette période qu’on peut enlever nos lunettes de protection.





Heure du début de l’éclipse totale :

Châteauguay, Saint-Constant, Longueuil, Boucherville : 15 h 26 pour une durée de deux minutes

Éclipse Québec rappelle que ces heures sont à titre indicatif. Pour enlever ses lunettes, il faut s’assurer que le Soleil est complètement masqué par la Lune.



Par la suite, ce sera à nouveau l’éclipse partielle. Il faut remettre ses lunettes pour observer le phénomène.



Heure de fin de l’éclipse partielle : 16 h 36

Châteauguay, Saint-Constant, Longueuil, Boucherville : 16 h 36

Si vous n’avez de lunettes de protection, vous pouvez utiliser la méthode de la boite à éclipse pour l’observer de façon indirecte. Il faut être dos au soleil pour utiliser cette méthode.

La Direction de la santé publique de la Montérégie a donné quelques conseils pour observer l’éclipse en toute sécurité.



Conseils du MTQ si vous êtes sur la route



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévient qu’il risque d’y avoir du trafic avant et pendant la période de l’éclipse pour participer à différents rassemblements.



Le MTQ souligne que les usagers de la route ne doivent pas se laisser distraire par l’éclipse lors de la conduite ni s’immobiliser sur le bord de la route pour observer le phénomène.



Il rappelle aussi de ne pas porter de lunettes d’éclipse pour conduire.



Gravité sur le terrain



L’équipe de journalistes de Gravité sera sur le terrain cet après-midi pour couvrir les différents événements organisés dans le cadre de l’éclipse solaire totale.



Nous serons entres autres au parc de Normandie à Boucherville, au Polydôme à Varennes, au Cégep à Valleyfield, dans un rassemblement à Elgin, à l’école Jean-XXIII à La Prairie et dans une école primaire de Longueuil où le premier ministre François Legault sera de passage.



Suivez notre couverture en temps réel sur nos différentes plateformes!