Boucherville invite les citoyens à ne pas tondre leur gazon en mai

La Ville de Boucherville invite à nouveau les citoyens à ne pas tondre leur pelouse durant le mois de mai, afin de permettre aux pollinisateurs de se nourrir durant cette période cruciale de l’année.

Dans un communiqué de presse, elle explique qu’il s’agit d’une façon toute simple de permettre aux abeilles et autres insectes pollinisateurs dont le déclin ne cesse de s’accentuer, d’avoir accès à une source vitale de nourriture qui se fait rare à cette période de l’année.

«Laisser fleurir en mai est en quelque sorte une contribution à la survie des pollinisateurs, indispensables au maintien d’une sécurité alimentaire et de la biodiversité.»

«L’idée n’est pas de suspendre la tonte de son gazon durant tout le mois de mai, mais d’attendre que les fleurs qui y poussent, dont les pissenlits, aient terminé leur floraison», explique-t-elle.

La Ville de Boucherville se dit engagée dans le maintien de la biodiversité et soucieuse du sort des pollinisateurs.

Les actions posées

La Ville souligne qu’elle donnera libre cours aux fleurs de mai et ne procédera à la tonte de ses espaces verts qu’une fois leur floraison terminée. Elle précise, par contre que, pour des raisons de sécurité, le gazon des terrains sportifs continuera d’être tondu deux fois par semaine. Aussi, bien que la présence de tiques dans ce genre de milieu soit peu probable, elle indique qu’elle tiendra compte des craintes manifestées par certains de ses citoyens et procédera à la tonte d’une bande de propreté d’une largeur équivalente à celle d’une tondeuse à gazon en bordure des trottoirs, pistes multifonctionnelles, etc.

Durant cette période, la Ville de Boucherville suspendra temporairement l’application de certains articles de sa réglementation sur les nuisances relatives au gazon et aux herbes hautes.

Affichettes gratuites

Les citoyens qui font le choix de participer à Mai fleuri sont invités à manifester leur appui au mouvement en apposant sur leur pelouse une affichette Mai fleuri Je protège les pollinisateurs. Des affichettes sont offertes gratuitement (quantité limitée) au Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville), et à la Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

Elles peuvent peut également être téléchargées sur le site Web de la Ville.