Varennes: une seconde vie pour les lunettes d’observation de l’éclipse

Maintenant que le passage de l’éclipse solaire fait partie des souvenirs impérissables pour l’ensemble de la population, on peut garder ses lunettes d’observation en souvenir, mais la Ville de Varennes propose aussi trois options pour leur donner une seconde vie.



Il est possible de déposer les lunettes dans les boîtes de récupération à l’hôtel de ville ou à la bibliothèque et elles seront envoyées à des organismes qui prévoient les réutiliser lors de l’éclipse totale prévue le 2 août 2027 en Afrique.



Une autre option est bien sûr de les garder en vue de la prochaine éclipse partielle qui aura lieu le 29 mars 2025, alors que la Lune dissimulera la moitié du Soleil pour une partie du sud de la province. Aussi, un phénomène semblable aura lieu le 12 août 2026 au Québec. Et dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, les Québécois pourront observer une éclipse lunaire totale cette fois, c’est-à-dire que la Lune passera par le centre de l’ombre de la Terre.



Il est également possible de recycler les lunettes en carton, en déposant le carton dans la récupération et la pellicule à la poubelle. Il est à noter que cette opération est nécessaire pour bien les recycler, car les lunettes complètes seront rejetées au centre de tri.