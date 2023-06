Le sentier haïkus de Boucherville : un hommage à l’art littéraire

C’est sous un soleil radieux que la Ville de Boucherville a inauguré le 30 mai dernier, lors du mois de la poésie, le Sentier haïkus situé dans le parc de Mortagne. D’origine japonaise, le haïku est le plus petit poème au monde : il comporte 17 syllabes et se décline en trois lignes. Il symbolise la perception d’un instant.

À travers ce sentier, les passants découvriront une série de sept haïkus, composés par des autrices et auteurs québécois : Micheline Comtois-Cécyre, également instigatrice du projet, Micheline Beaudry, Jacques Gauthier, Hélène Boissé, Diane Descôteaux, Richard Fournier et Natasha Kanapé Fontaine.

Un cerisier japonais a été planté aux abords du sentier afin d’honorer cette forme de poésie qui met de l’avant l’instant présent. Cet arbre symbolise le caractère éphémère de la vie et la beauté de l’impermanence.

La réalisation de ce projet a été possible grâce à l’entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Boucherville, à Micheline Comtois-Cécyre, instigatrice du projet, et aux membres du Club de lecture de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

Ateliers d’écriture de haïkus

Étant donné la popularité grandissante de cette forme de poésie dans la culture occidentale, la bibliothèque municipale de Boucherville, avec la précieuse collaboration de Micheline Beaudry, a mis en place des ateliers d’écriture de haïkus en janvier dernier. Chaque mois, une communauté se rassemble pour écrire, échanger et discuter autour du haïku. Les ateliers reprendront cet automne, après une pause estivale.

