« Leitmotiv » : une exposition autour du collectif Identité.e.s.

La galerie Boa, par son directeur, Bob Oré, a invité le collectif Identité.e.s à présenter une nouvelle exposition. Ce collectif est habituellement formé de Neila Ben Ayed, Jean-François Leclerc, Marlene Luce Tremblay, et Francesca Trop, Michel. Ces artistes, venant d’horizons divers et ayant chacun un long parcours artistique, ont créé des expositions collectives pour partager leurs idées et leur créativité autour de thèmes communs. Cette collaboration vise à approfondir le travail de recherche de chacun et à partager les préparatifs en vue de créer des expositions significatives.

Le groupe a décidé d’ouvrir cette exposition à quatre artistes invités, à savoir Mohamed Ben Soltane, Yacine Aidoud et de Boucherville, Danielle Cadieux, et Léonel Jules.

Cette fois-ci, la rencontre artistique se fera autour du fil conducteur « Leitmotiv ». Ce terme désigne une formule ou une idée récurrente qui revient sans cesse dans un discours, une œuvre littéraire, une conversation ou une œuvre musicale.

Chaque artiste a sélectionné des œuvres présentant un ou plusieurs éléments, même subtils, qui reviennent dans leur travail. Ces éléments peuvent concerner les formes, les gestes, les représentations, les couleurs ou tout autre aspect de leur œuvre contribuant à leur signature picturale.

L’exposition présente près de 40 œuvres d’une grande diversité, dont plusieurs de grand format, toutes reliées par ce fil conducteur. Maturité, énergie, lumière et esthétique se conjuguent dans le bel espace de cette nouvelle galerie du Vieux-Montréal. L’exposition a été montée par les commissaires Jean-François Leclerc et Neila Benayed, avec la collaboration du commissaire aux relations avec les partenaires, Bousmaha Seddiki.

Les artistes exposants seront présents à plusieurs reprises tout au long du mois de novembre.

Horaire : Du lundi au vendredi de 10 à 17h

Samedi et dimanche sur rendez-vous. 263 rue de la Commune Est. Vieux-Montréal.

438 865-3958 / 514 5899831