Programme BiblioQUALITÉ : Boucherville reçoit la plus haute distinction

Évaluée dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ, la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère a récemment reçu la note de 89 %, soit un ruban jaune de niveau 5, pour la qualité des services offerts à la population en 2022. Il s’agit d’un écart de 19 % par rapport à la note moyenne de 70 % de l’ensemble des villes québécoises membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) !

Les bibliothèques des municipalités membres de l’ABPQ ou d’un réseau BIBLIO sont jugées selon cinq indicateurs quantifiables et nécessaires au bon fonctionnement d’une bibliothèque, soit les dépenses d’acquisition, les heures d’ouverture, la superficie de la bâtisse, le nombre de places assises ainsi que les ressources humaines au service des utilisateurs.

« Quel bonheur de constater que la bibliothèque poursuit son ascension grâce à son offre de services d’une très grande qualité ! Les données de fréquentation estivale 2023 surpassent même la période prépandémique, témoignant ainsi de la vitalité et de l’attrait croissant de ce lieu. La bibliothèque est une ressource essentielle qui se doit d’être accessible au plus grand nombre. Année après année, nous offrons des activités et des services qui favorisent les apprentissages, nourrissent les passions, contribuent au bien-être et génèrent de belles rencontres », a souligné Josée Bissonnette, conseillère municipale et présidente de la Commission des loisirs, des arts et de la culture et de la vie communautaire.

La bibliothèque de Boucherville se distingue entre autres par sa superficie et son grand nombre de places assises. En effet, plusieurs espaces sont offerts aux différents types de clientèles, qui peuvent ainsi bénéficier de locaux adaptés à leurs besoins. Le nombre de techniciennes et techniciens sur place est également jugé important en fonction de la taille de la population bouchervilloise, ce qui facilite les démarches des utilisateurs. L’ajout d’une bibliothécaire jeunesse entre l’année 2019 et 2022 a permis à la bibliothèque de passer à une note supérieure. En ajoutant une nouvelle ressource professionnelle, la bibliothèque a ainsi pu bonifier ses services, ses collections et sa programmation jeunesse. L’accès à la bibliothèque sur une fenêtre de 65 heures par semaine a permis d’atteindre la note de 89 % pour le volet Heures d’ouverture. En terminant, la bibliothèque a fait l’acquisition de 8 564 livres imprimés en 2022, ce qui lui a également permis d’obtenir cet excellent classement.

Plusieurs activités spéciales sont proposées au fil des saisons, dont les clubs de lecture, les conférences, les ateliers de création, les tournois de jeux vidéo, les rencontres littéraires, et plus encore !