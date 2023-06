Un concert rock symphonique en plein air de The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd

Pour célébrer le 50e anniversaire de The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd, Festival Classica invite la population à assister à l’intégral de l’album, ainsi que des succès de l’album The Wall, lors d’un concert rock symphonique unique à grand déploiement le 10 juin prochain au parc de la Cité, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Petits et grands sont invités à venir vibrer au son des succès de ces albums mythiques lors de cet événement en plein air offert gratuitement. Le concert débutera à 21 h, mais le site sera accessible dès 17 h. Camions de cuisine de rue servant nourriture et boissons seront sur place.

Un spectacle grandiose avec plus de 120 artistes sur scène, dont la participation de l’Orchestre

symphonique du Grand Montréal et du chœur de l’Opéra Bouffe du Québec, avec comme soliste

invitée la chanteuse Lulu Hughes, le tout, sous la direction de Simon Fournier. Grâce à VJ BunBun, des œuvres d’arts numériques envoûtantes contribueront à vous faire vivre une expérience immersive hors du commun.

Collaboration avec la Ville de Longueuil

Le Festival Classica est fier de collaborer pour la toute première fois avec la Ville de Longueuil, à titre de présentateur officiel de cet événement. « Nous sommes très heureux de pouvoir créer un tel événement au parc de la Cité à Longueuil, un site exceptionnel qui permettra d’accueillir jusqu’à 50 000 personnes. Ce partenariat avec la Ville de Longueuil marque une belle nouveauté pour Festival Classica! », souligne Marc Boucher, directeur général du Festival Classica.