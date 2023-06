Les demandes et plaintes explosent depuis deux ans au Bureau du protecteur du citoyen de Longueuil

Le Bureau du protecteur du citoyen de la Ville de Longueuil a recu 564 demandes

d’interventions en 2022, soit 6,4 % de plus qu’en 2021 mais ce chiffre confirme surtout la montée fulgurante des demandes de citoyens car le Bureau répondait à moins de 100 demandes annuellement, avant 2021.

En 2021, ce nombre a atteint 530 demandes et en 2022, 564 soit un bon de plus de 400 % comparé aux années antérieures à 2021.

En 2022, les plaintes reçues couvrent un vaste éventail de sujets, les plus courants concernant les travaux publics (188 demandes) ainsi que l’aménagement et l’urbanisme pour plus d’une centaine de demandes.

Six recommandations ont été formulées à l’Administration touchant les problématiques de réaménagement d’une voie cyclable, y compris une interdiction de stationnement en bordure de rue (deux recommandations), le non-remboursement d’une demande de certificat d’abattage d’arbre en cas de refus, la programmation d’événements publics et l’octroi de permis (deux recommandations) ainsi que les travaux effectués par la Ville sur une ligne mitoyenne entre un terrain privé et un parc municipal.

Un avis de préoccupation a par ailleurs été émis concernant les travaux de construction de nuit dans le secteur de la station de métro Longueuil–Université de Sherbrooke.

Plusieurs demandes ont également été adressées au Bureau pour des problèmes de déneigement ou même dans le cas de l’attribution des lots aux Jardins communautaires.

Le Bureau du protecteur du citoyen est un service de dernier recours offert aux citoyens de la ville de Longueuil qui estiment être lésés par l’action ou l’inaction de l’administration municipale. Son budget d’opération a été de 137,024 $ en 2022.