Des sportives, une cinéaste et une bénévole honorées par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 31 mai dernier plusieurs citoyennes s’étant démarquées dans différents domaines dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille.



Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.



« Au nom du conseil municipal, je désire souligner l’engagement, la persévérance et l’implication dont font preuve les Julievilloises et les Julievillois tant au niveau sportif, culturel que par leur participation bénévole. Nos citoyens sont dynamiques, actifs, créatifs et bienveillants », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Citoyennes reconnues :



Médaille d’or au Championnat provincial L.E.R.Q (Junior AA) de ringuette :

• Alexia Chapados

• Anouk Dugas

• Évie Croteau

• Gabrielle Gagné

• Justine Remington

• Lolyta Peloquin

• Victoria Rose Fréchette



Participation au festival du court métrage de Clermont-Ferrand en cinéma en France :

• Justine Martin



Médaille d’or au Championnat provincial L.E.R.Q (Cadette AA) de ringuette et huitième position au Championnat canadien de ringuette U19AA :

• Coralie Beauregard

• Séléna Benoît

• Ève Côté

• Laurie Claveau

• Maxim Scully



Médaille d’or aux Jeux du Canada 2023 en ringuette :

• Lauriane Alain



Bénévole au sein du Comité des politiques citoyennes de la Ville de Sainte-Julie :

• Audrey Collin