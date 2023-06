Championnats canadiens : 16 médailles pour les judokas du Club de judo de Boucherville

Les judokas du Club de judo de Boucherville en ont mis plein la vue lors des Championnats nationaux qui se tenaient à Montréal du 18 au 21 mai dernier. Ils ont récolté 16 médailles, soit 7 d’or, 5 d’argent et 4 de bronze.

« Aucun club depuis des années ne peut se vanter d’avoir obtenu une si bonne performance », observe le président du Club, Frédéric Bourque. Les judokas de Boucherville ont pu se frotter aux meilleurs athlètes du Canada sur les tatamis du Centre Pierre-Charbonneau. Plus de 1500 combats ont été livrés par les quelque 1000 athlètes présents. Le club de Boucherville a remporté 90 victoires et a subi 64 défaites.

Catherine Toshkov

Catherine Toshkov de Sainte-Julie a terminé la compétition avec deux médailles d’or au cou chez les – 57 kg ; une dans la catégorie U2, et une autre chez les séniors.

Il était difficile de trouver une athlète plus souriante qu’elle lors de la cérémonie de remise de médailles.

« Ça s’est vraiment, vraiment bien passé pour moi et je ne pourrais être plus fière en ce moment », a lancé la Julievilloise.

La nouvelle championne ajoute ainsi deux nouvelles médailles d’or à sa fiche qui ne cesse de s’embellir depuis quelques mois, notamment grâce à des victoires aux Championnats canadiens élites, aux Jeux du Canada, et à Montréal en fin de semaine dernière.

Les judokas de Boucherville, Tristan Bourque, Vincent Roberge-Poitras, Olivier Bry, Frédéric Bourque, et Éric de Rome, de Varennes, ont aussi remporté des médailles.

Les judokas qui sont montés sur le podium

U16

Saint-Hubert * -60kg Edouard, Chassé 4V 1D 2e

Boucherville -73kg Tristan, Bourque 2V 1D 2e

Asbestos * -48kg Mélody, Grenier 5V 1D 1ere



U18

Boucherville -66kg Vincent, Roberge-Poitras 3V 1D 2e

Asbestos * -48kg Mélody, Grenier 5V 0D 1re

Val des Sources * -52kg Léanne,

Dussault 5V 0D 1ere

Saint Georges * -70kg Charline

Bourque 4V 0D 1ere

U21

Sainte-Julie -57kg Catherine, Toshkov 4V 0D 1re



Senior

Val des Sources * -52kg Léanne, Dussault 3V 1D 3e

Sainte-Julie -57kg Catherine, Toshkov 4V 0D 1re

Saint Georges * -70kg Charline

Bourque 3V 1D 3e

Vétéran

Saint-Roch-de-Richelieu * -66kg Ludovic, Durrieu 1V 3D 3e

Boucherville -90kg Olivier, Bry 2V 0D 1er

Boucherville -90kg Frédéric, Bourque 1V 2D 3e

Chambly * -100kg Samuel, Brochu 3V 1D 2e(Okano)

Kata

Katame-No-Kata

Saint-Roch-de-Richelieu * Ludovic Durrieu et Varennes Éric De Rome 2e

*Sport-études à De Mortagne