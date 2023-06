Feux de forêt : le panache de fumée devrait atteindre la Montérégie aujourd’hui

Les feux de forêt actifs dans le nord du Québec émettent des particules fines qui entraînent une mauvaise qualité de l’air, principalement dans les municipalités touchées ou celles qui sont situées tout près. Toutefois, selon la direction des vents, le panache de fumée devrait atteindre la Montérégie aujourd’hui. Une odeur de fumée et un ciel voilé signifient que la qualité de l’air est affectée. La Direction de santé publique de la Montérégie invite donc la population à suivre les consignes suivantes afin de protéger sa santé.



Pendant que le panache de fumée touche notre région, il est très important de :



• Limiter les activités extérieures le plus possible;

• Fermer les portes et les fenêtres de sa résidence;

• Limiter les apports d’air extérieur en éteignant son échangeur d’air s’il y a lieu;

• S’assurer que ses proches isolés, malades, ou très âgés évitent aussi de s’exposer à l’air extérieur.



De plus, il est conseillé aux gens les plus à risque lorsque la qualité de l’air est mauvaise, soit ceux qui souffrent d’asthme, de problèmes cardiaques ou respiratoires comme l’emphysème ou la bronchite chronique :



• D’éviter de pratiquer des activités à l’extérieur;

• De s’assurer d’avoir sa médication chez soi;

• De communiquer avec Info-Santé (8-1-1 option 1) en cas de malaises qui persistent ou qui augmentent.



Impacts sur la santé



L’exposition à la fumée peut entraîner des picotements des yeux, des larmoiements, un écoulement nasal, une irritation des sinus, une toux légère ainsi qu’un mal de gorge ou à la tête.



Les symptômes suivants, qui sont moins courants, pourraient nécessiter un suivi médical. C’est le cas d’un essoufflement, d’une respiration sifflante (y compris des crises d’asthme), d’une toux sévère, des étourdissements, des douleurs thoraciques et des palpitations cardiaques.



Les risques pour la santé liés à l’exposition à ce panache de fumée devraient passer de moyens à faibles dès mardi.



Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter ce document :

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/quoi-faire-avant-pendant-apres-urgence-sinistre/feu-de-foret/etat-de-situation#c216378