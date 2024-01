Sondage sur l’arrivée des services de sage-femme en Montérégie-Est

Le CISSS de la Montérégie-Est est heureux d’annoncer la relance du projet de services de sage-femme sur son territoire et diffuse aujourd’hui un sondage en ligne afin de prendre en compte les besoins de la population quant à la mise en place de ce type de service en Montérégie-Est.



La population est invitée à compléter le sondage d’ici le 16 février prochain. Les personnes qui le souhaitent pourront également signifier, à la fin du sondage, leur intérêt afin de devenir membre du comité de parents du projet. Une dizaine de parents sont recherchés. Le comité se réunira tous les trois mois, virtuellement, et aura le mandat de nourrir la réflexion quant à l’organisation des services de sages-femmes et l’aménagement d’une éventuelle maison de naissance.



L’équipe de sages-femmes aura pour objectif d’assurer le suivi périnatal d’environ 400 femmes enceintes par année, soit 10% du total des suivis fait sur le territoire où plus de 4 500 accouchements sont dénombrés en moyenne annuellement. Ces services, gratuits, viendront bonifier l’offre actuelle des trois centres mère-enfant du CISSS. Les sages-femmes travailleront en collaboration avec les autres professionnels de l’établissement et offriront des soins pendant la grossesse, lors de l’accouchement et jusqu’à six semaines après la naissance.



Lien vers le sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/ServicesSagesFemmes

https://fr.surveymonkey.com/r/ServicesSagesFemmes

Suivez l’évolution du projet de services de sage-femme sur le site Santé Montérégie.