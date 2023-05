Quatre étudiants de Sainte-Julie et Boucherville remportent des prix au Concours universitaire Ubisoft

La 13e édition du Concours universitaire Ubisoft a encore une fois suscité beaucoup d’intérêt dans les milieux académiques et informatiques alors que deux étudiants de Sainte-Julie et deux de Boucherville se retrouvaient parmi les lauréats.

Pour cet événement, plus de 150 étudiants ont travaillé en équipe pendant dix semaines afin de créer des prototypes de jeu sur le thème Arcade et un total de 22 000$ en bourses a été remis cette année.

Deux étudiants de Sainte-Julie, Lauryane Chapleau (NAD-UQAC) et Marjolaine Roy (UQAT) faisaient partie de l’équipe « Nuclear Rollout » qui a remporté les prix du Meilleur design de jeu et celui de la Meilleure qualité des « 3C » (caméra, personnages et commandes). Deux autres étudiants de Boucherville, Mathieu Brodeur-Béliveau et Edward Healy (Polytechnique Montréal), étaient membres de l’équipe du prototype de jeu « Neon Racer » qui a remporté le Prix du public.

Ce sont les membres de l’École de technologie supérieure (ÉTS), de l’École NAD-UQAC et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) qui l’ont emporté dans la catégorie Meilleur prototype de jeu pour « Soul Shaper », assorti d’une bourse de 8 000 $.

Au terme de ce concours, Ubisoft s’engage à offrir des stages et des emplois à un minimum de dix participants qui se seront démarqués pendant la compétition. Lors de la dernière édition, une trentaine de participants ont été embauchés dans les studios québécois.

« Force est de constater que la qualité de la formation des universités du Québec en jeu vidéo se classe aujourd’hui dans les meilleures au monde », a déclaré Chadi Lebbos, vice-président Intelligence de production au studio de Montréal et président du jury de cette 13e édition. « Le savoir-faire québécois est entre de bonnes mains avec la relève qui se forme actuellement. Félicitations à toutes les équipes pour leur travail exceptionnel. »