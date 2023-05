Une bourse pour le projet d’épicerie communautaire de la Maison de l’Entraide à Sainte-Julie

La Maison de l’Entraide de Sainte-Julie a reçu une bourse de 12 500 $ afin de l’appuyer dans son projet d’ouvrir une épicerie solidaire, combinée à une cuisine collective, qui permettra à la population d’obtenir des aliments et des repas de qualité à bas prix.

Le 16 mai dernier avait lieu le dévoilement des lauréats de la 4e édition des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie. Au cours de cet événement, près de 370 000$ ont été octroyés à 40 projets dans le cadre de ce programme visant à assurer la pérennité des entreprises en économie sociale et à les faire rayonner.

Parmi les lauréats, on remarquait l’organisme de Sainte-Julie qui travaille à offrir une épicerie communautaire ayant pignon sur rue dans un local situé juste devant celui de la Maison de l’Entraide sur le boulevard Jules-Choquet. L’épicerie offrira, à un prix le plus bas possible, des aliments de base, des fruits et des légumes ainsi que de la viande.

Les responsables veulent aussi mettre en place une cuisine collective, car ils ont souvent remarqué que ceux qui viennent chercher de l’aide alimentaire n’ont pas beaucoup de connaissances en cuisine, alors ce projet va répondre à un autre besoin dans la communauté.

Cet octroi de la BIEC est des plus appréciés, car 80 % des revenus de l’organisme proviennent de la friperie, ce qui lui permet d’offrir plusieurs services dont l’aide alimentaire, l’achat de fournitures scolaires, le siutien psychologique, la friperie et, bien sûr, les paniers de Noël, qui mobilisent les 80 bénévoles de l’organisme, en plus d’un renfort de 120 personnes supplémentaires à cette occasion.

L’ensemble du projet de l’organisme communautaire est estimé à plus de 200 000 $, ce qui signifie que toutes les aides possibles sont plus que bienvenues.

Comme l’a fait remarquer la députée et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, lors de la cérémonie : « Ce n’est pas seulement l’économie sociale de la région qui profitera des impacts positifs de ces initiatives, mais bien l’ensemble de la collectivité ».