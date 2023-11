Centre communautaire de Sainte-Julie: travaux d’urgence en raison de la moisissure

La découverte récente de moisissures au sous-sol du Centre communautaire de Sainte-Julie a forcé la tenue de travaux d’urgence ainsi que la relocalisation des activités de certains organismes.

Les premières analyses ont indiqué que la présence de ces moisissures serait due à une infiltration d’eau, a fait savoir le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, lors de la récente assemblée publique. Il a ajouté qu’une partie du sous-sol serait particulièrement affectée par ce problème, mais que les activités au premier étage pourraient continuer de se tenir, car la santé des gens à ce niveau ne serait pas mise à risque.

Le maire a également précisé que des analyses supplémentaires seront demandées afin d’en savoir plus sur ces moisissures et aussi pour trouver la source de l’infiltration d’eau. Le conseil municipal a d’ailleurs attribué lors de la rencontre publique un contrat pour des travaux de décontamination à l’entreprise Air Saphir pour un montant de 46 469,45$.

Notons que cette situation imprévue provoque des désagréments pour plusieurs organismes communautaires qui tiennent leurs activités à cet endroit, dont entre autres la FADOQ et les Chevaliers de Colomb.