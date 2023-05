Gestion des matières résiduelles: diminution de l’enfouissement pour la population de la MRC

Au cours de l’année 2022, la MRC de Marguerite-D’Youville a noté une amélioration dans les habitudes de la population de son territoire en ce qui concerne sa gestion des matières résiduelles. Dans son bilan annuel dévoilé récemment, les résultats sont prometteurs et démontrent que les citoyens.nes de la MRC ont réduit la quantité de matières envoyées à l’enfouissement. Ces efforts collectifs, afin de valoriser et récupérer diverses matières, ont porté leurs fruits puisqu’en 2022, le taux global de matières recyclées ou valorisées a atteint 60 % dans la MRC.



Diminution des matières enfouies



Parmi les principales améliorations observées en 2022, la MRC a remarqué une diminution de la quantité de résidus ultimes envoyés à l’enfouissement. Alors qu’on enregistrait 201 kilogrammes de matières enfouies par personne en 2021, ce chiffre a diminué à 187 kg l’an dernier. On a également constaté une baisse des volumineux collectés sur le territoire de la MRC cette même année avec 14 kilogrammes par personne comparativement à 16 kilogrammes en 2021.



Ces résultats positifs sont attribuables à plusieurs facteurs. L’utilisation du bac brun semble s’ancrer davantage dans les habitudes de la population du territoire depuis son implantation en 2018. Chaque citoyen.ne a valorisé près de 100 kilogrammes de matières organiques et de résidus verts (feuilles, chaume, brindilles et branches).



Rappelons que les matières organiques sont traitées aux installations de la SÉMECS, situées à Varennes, afin de produire du biogaz, une source d’énergie renouvelable et du digestat une forme d’amendement organique. Cette valorisation des matières organiques permet de diminuer l’enfouissement ainsi que les gaz à effet de serre.



Participation active aux collectes des matières recyclables



La MRC poursuit également ses efforts de sensibilisation auprès de la population et constate qu’une plus grande quantité de matières sont valorisées aux différents services de la MRC, notamment les collectes de matières recyclables et les dépôts de verre. L’an dernier, ce sont 7 833 tonnes de matières recyclables qui ont été récupérées, soit 95 kilogrammes par personne.



Achalandage élevé à l’Écocentre Marguerite-D’Youville



L’écocentre demeure aussi un point de dépôt incontournable avec une hausse constante de son achalandage chaque année. En 2022, il a accueilli 41 004 visiteurs ainsi qu’enregistré le dépôt de près de 6000 tonnes de matières récupérées, recyclées ou revalorisées dans ses installations de Varennes (secteur Sud) et Contrecœur (secteur Nord)!



L’écocentre recueille gratuitement les produits visés par le Programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) comme les huiles, les liquides de refroidissements, les antigels, les filtres ainsi que les appareils informatiques et électroniques, les piles, batteries, les lampes au mercure (fluocompacte), les peintures et leurs contenants. De plus, l’endroit constitue depuis 2022 un point de dépôt officiel Go Recycle, pour le recyclage des appareils réfrigérants et climatiseurs.



La population aussi semble davantage sensibilisée aux enjeux environnementaux et aux principes du développement durable puisque les articles et objets en vente à l’écoboutique, gérée par la Corporation d’initiatives environnementales Marguerite-D’Youville (CIEMY), ont été très populaires. En 2022, une augmentation de 1 237 articles réemployés ainsi que 765 visites ont été comptabilisées à son local situé au 1975, chemin de l’Énergie à Varennes.



« Les résultats de ce bilan 2022 sont très encourageants et nous sentons qu’il y a une volonté de notre population de s’améliorer, jour après jour, dans sa manière de gérer les matières résiduelles. Grâce à tous ces efforts, des milliers de tonnes sont détournées de l’enfouissement et ceux-ci contribuent à l’atteinte de notre but ultime de zéro déchet. Nous invitons chaque citoyen.ne à poursuivre sur cette voie puisqu’en faisant une meilleure gestion de ces matières, nous avons ainsi la possibilité d’avoir un impact réel sur le gaspillage de nos ressources et la protection de notre environnement », mentionne le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, M. Martin Damphousse.



Plus de détails sur la gestion des matières résiduelles de la MRC sur son site Web www.margueritedyouville.ca.