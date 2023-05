L’exposition du Club photo de Boucherville fait voyager

Le 20 avril dernier, la Galerie Vincent-d’Indy fut envahie par plusieurs adeptes de la photo lors du vernissage de l’exposition « Des visions, une passion » du Club photo de Boucherville (CPB). L’exposition, regroupant une centaine d’oeuvres réalisées par ses membres est présentée jusqu’au 28 mai 2023.



Au cours de cette soirée, des membres du public ont pu partager leurs commentaires souvent qualifiés d’évènement de l’année. Le maire de Boucherville, Jean Martel a félicité le Club en présence d’une centaines de personnes présentes. Était également présente, la présidente du comité consultatif des arts et de la culture, Josée Bissonnette.



Lors de son allocution, le président du CPB,Jean LeChasseur, a remercié la ville et l’équipe du service des arts et de la culture pour son support et sa contribution lors de ses évènements. M. Le Chasseur a également dévoilé le nom du photographe de l’année, Jean-François Ménard qui a obtenu le meilleur score lors des concours internes, et de sa recrue de l’année, Jacinthe Morin, membre la plus remarquée par sa participation aux différentes activités du Club



Le CPB est composé de 65 membres et existe depuis 45 ans. Gagnant a quatre reprises du Prisme de verre, le club est très fier de sa deuxième place à l’évènement « Défi Interclubs Mongeon-Pépin », organisé annuellement par la Société de promotion de la photographie du Québec (SPPQ) visant à valoriser l’excellence en photographie.



Le Club photo vous fait voyager dans plusieurs univers de la macrophotographie au paysage, du noir et blanc à la couleur. Il vous invite aussi à contempler ses oeuvres grand format, face à la galerie, dans la catégorie « Paysage urbain ».



Galerie Vincent-d’Indy, 1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville

Lundi fermé / Mardi au vendredi de 13h à 16h et de 18h à 21h / Samedi et dimanche de 13h à 16h