Plus que quelques jours pour voir l’exposition « Passages »

Il ne reste que quelques jours, soit jusqu’au 16 juin, pour voir l’exposition Passages de l’artiste Céline Landry à la Galerie Vincent-D’Indy, à Boucherville.



Résidente des Laurentides, Céline Landry est une sculpteure céramiste qui compte quinze ans de pratique. Elle a participé à plus de quarante expositions, en groupe, en duo et en solo. En ce moment, elle présente un corpus sur le thème Passages et se consacre à un autre projet autour du repas.

Grâce à de grandes œuvres en argile, Céline Landry explore des passages significatifs de son parcours intime. L’argile s’est imposée parce qu’on l’associe symboliquement au fondement de la vie. C’est une matière malléable qui lui permet de faire évoluer l’œuvre jusqu’à sa finalité. Son façonnage laborieux convient à son lent cheminement et permet à l’artiste d’apprivoiser des réalités problématiques pour elle, dont son rapport à l’intimité.



Céline Landry s’inspire de la nature. Elle observe ainsi, saison après saison, des manifestations de passages qui font écho à ce qui l’habite. Elle découvre dans la nature des traces diverses, des drames présents ou passés ou des moments de grâce qu’elle intègre à ses œuvres pour leur donner du sens.



La galerie est située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.