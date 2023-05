Les pompiers du Service de sécurité incendie de Sainte-Julie reprennent les visites des propriétés

Dans le cadre du programme de vérification des avertisseurs de fumée (PVAF), les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie débuteront leur tournée annuelle dans les prochains jours. Cette année, c’est 2 511 résidences qui seront visitées entre la rue Principale, le chemin du Fer-à-Cheval, le boulevard Armand-Frappier et le boulevard N.-P.-Lapierre.



Lors de ces rencontres, les pompiers vérifieront l’installation des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone (CO). Ils s’assureront de leur conformité et de leur bon fonctionnement. Ils confirmeront également que les adresses civiques des propriétés soient bien en place et visibles en plus de rappeler les gestes de prévention pour éliminer les risques d’incendie résidentiel. À noter qu’être conforme aux règlementations peut sauver des vies en cas d’incendie résidentiel.



Avertisseur de fumée

Le règlement oblige chaque propriétaire d’une résidence à installer au moins un avertisseur de fumée à chaque étage, y compris ceux qui n’ont pas de chambre à coucher. Ceux-ci doivent être installés dans le corridor près des chambres à coucher. Le résident doit s’assurer de leur bon fonctionnement en tout temps.



Avertisseurs de monoxyde de carbone (CO)

L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) est obligatoire si le propriétaire a un garage attaché à la maison et/ou un appareil de combustion. Si un garage est attaché à la maison, il est obligatoire d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone sur chacun des étages où il y a des chambres. Si un appareil de combustion se trouve dans la maison, un avertisseur est obligatoire sur chacun des étages où il y a des chambres et sur l’étage où se trouve l’appareil.



Rappelons qu’en 2022, c’est une propriété sur trois qui n’était pas conforme. Les citoyens qui n’ont pas reçu de visite cette année seront visités dans les prochaines années. Ces visites sont échelonnées sur une période de sept ans. Pour plus de renseignements, il est possible de consulter la page Sécurité incendie.