Boucherville aura des vélos en libre-service BIXI

Un service de BIXI sera implanté à Boucherville, et ce, dès les prochains jours. La Ville de Boucherville a en effet ratifié une entente avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l’installation et à la mise en service d’un réseau de vélos en libre-service dans le cadre des mesures d’atténuation des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Sept stations de BIXI seront déployées sur le territoire de la Ville et la mise en place devrait se faire graduellement et commencer dès cette semaine. Trois de ces stations comprendront des vélos électriques en libre-service (voir la carte ci-dessous).

L’ARTM assumera la totalité des coûts associés aux travaux de réalisation du projet. Tous les détails du projet doivent d’ailleurs être annoncés par l’ARTM lundi en fin de journée.

Les BIXI permettront aux utilisateurs de se rendre à Montréal via les navettes fluviales qui reprennent du service ou le pont Jacques-Cartier. Les coûts pour louer un vélo seront les mêmes que ceux à Longueuil ou à Montréal.