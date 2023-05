Parce que c’est bientôt l’été et aussi pour atténuer les impacts majeurs des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur la circulation automobile, les navettes fluviales reprennent du service à compter de lundi le 15 mai, et ce, jusque vers la mi-novembre.

La Ville de Boucherville a conclu une entente avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour la mise en service des navettes fluviales. Comme l’an dernier, des navettes fluviales feront régulièrement la liaison entre le quai Yvon-Julien, à Boucherville, et le Vieux-Port de Montréal, ou en direction du quai du parc de la Promenade-Bellerive (Parc Bellerive) dans l’est de Montréal.

L’ARTM assumera la totalité des coûts associés à ce service qui s’est avéré fort populaire l’été dernier. Le contrat de service a été octroyé à la compagnie Navark.

Vers les Îles-de-Boucherville

Par ailleurs, la navette fluviale reliant Boucherville au parc des Îles-de-Boucherville reprend aussi du service le 15 mai. Le coût de ce service est assumé par la Ville de Boucherville, comme par le passé.