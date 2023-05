Boucherville, hôte du Championnat canadien de parahockey du 18 au 21 mai

Le Centre des glaces Gilles-Chabot de Boucherville sera l’hôte du Championnat canadien de parahockey qui aura lieu du 18 au 21 mai 2023.

Cette compétition de parahockey met en vedette les meilleurs athlètes de parahockey du pays dans une compétition de haut niveau. Ce tournoi, présenté pour la deuxième fois au Québec, accueillera un nombre record de sept provinces. Le Nouveau-Brunswick, qui en sera à sa première présence, se joindra au Québec, à la Colombie-Britannique, à l’Alberta, à la Saskatchewan, au Manitoba et à l’Ontario.

L’Alberta, qui a remporté le titre national quatre fois en cinq éditions, tentera une fois de plus de s’imposer comme une des meilleures équipes du pays. Cependant, l’équipe du Québec, championne en 2022, sera déterminée à défendre son titre avec succès.

Les adeptes de sport sont invités gratuitement à l’aréna pour découvrir le parahockey. Les parties débuteront le jeudi 18 mai à 9 h a.m. HE avec une rencontre opposant le Manitoba au Nouveau-Brunswick.

L’équipe du Québec disputera sa première rencontre à 11 h a.m. HE contre l’Alberta. Alexis Auclair (Saint-Hyacinthe, Québec), ancien capitaine d’Équipe Québec et membre de l’équipe nationale masculine, sera présent pour la mise au jeu protocolaire du premier match de l’équipe de sa province.

Les partisans pourront aussi voir à l’œuvre Raphaëlle Tousignant (Terrebonne, Québec), la première femme à se tailler un poste avec l’équipe nationale du Canada. L’athlète représentera le Canada lors du Championnat mondial de parahockey à Moose Jaw, en Saskatchewan du 28 mai au 4 juin 2023.

« On espère que les gens seront au rendez-vous pour ainsi découvrir les meilleurs canadiens au hockey sur luge, affirme Maxime Gagnon, responsable du parahockey chez Hockey Québec. Nous aurons les sept meilleures provinces qui vont s’affronter, nous sommes convaincus que les amateurs vont grandement apprécier le spectacle.»

Pour plus d’informations sur le Championnat canadien de parahockey et visionner les rencontres en ligne, veuillez visiter le site Web parahockey.com.