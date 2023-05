Autre dur coup pour les berges du parc de la Commune à Varennes

Bien que les dégâts causés sur la Rive-Sud par les hautes eaux du fleuve St-Laurent n’aient rien à voir avec les débordements vécus dans les Laurentides ou dans Charlevoix, le niveau élevé de l’eau a tout de même fait déborder le fleuve à bien des endroits. Le parc de la Commune, à Varennes a entre autres été affectés alors que les eaux ont atteint le secteur du stationnement habituellement bien au sec. Les rives du parc, déjà affectées par les hautes eaux depuis quelques années, ont aussi vu des pans de berges emportés par les fortes vagues.

Plusieurs photos des dégâts ont circulé au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux et des citoyens ont même capté des scènes impressionnantes à l’aide de drones.

En face de Varennes, les nombreuses iles et ilots ont aussi été partiellement submergés tout comme certains trous du golf des Iles situé en plein cœur du Parc National des Iles de Boucherville. Le beau temps devrait permettre au St-Laurent de retrouver un niveau plus raisonnable au cours de la prochaine semaine.