Fête nationale à Varennes: un hommage à Karl Tremblay

Le décès du chanteur des Cowboys fringants, Karl Tremblay, a marqué profondément les Québécois et, dans le cadre des célébrations de la Fête nationale qui auront lieu le 24 juin au parc de la Commune à Varennes, un hommage lui sera rendu par le groupe en vedette, Vire de T’Sour.



La formation composée de sept musiciens proposera en fait non pas un, mais bien deux hommages au public présent sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Dans un premier temps, dès 19 h 30, le groupe débutera son spectacle par un hommage à la musique québécoise en interprétant plusieurs des chansons emblématiques du patrimoine musical d’ici.



Par la suite, la deuxième partie de leur prestation sera consacrée à un hommage à Karl Tremblay et aux Cowboys fringants, alors que les spectateurs seront invités à chanter et à partager ce moment bien spécial afin de transformer un deuil national en une célébration collective.



Il est à noter que la mascotte de la Ville de Varennes, Bourrasque, qui est toujours très populaire auprès des plus petits, assurera une partie de l’animation à sa façon et elle sera accompagné de marionnettes géantes pour l’occasion. Et comme c’est la tradition, les feux d’artifice clôtureront le spectacle et en mettront plein la vue aux spectateurs massés sur la rive du fleuve.