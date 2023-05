Pierre Lavoie au parc de la Commune de Varennes le 10 mai prochain

Le conseil municipal en collaboration avec le Centre de service scolaire des Patriotes, les écoles primaires et le comité famille et des aînés de Varennes invite petits et grands à l’événement Congé de devoirs, devoir bouger le mercredi 10 mai, à 18 h 30, au parc de la Commune. Le congé de devoirs accordé aux jeunes est conditionnel à leur participation à cette séance d’exercices en compagnie de leurs parents.



Un invité très spécial sera présent à notre événement. Il s’agit de Pierre Lavoie, célèbre athlète, entrepreneur et conférencier de renom. Il est le fondateur du Grand défi Pierre Lavoie, qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie auprès de la population québécoise. La Ville de Varennes recevra d’ailleurs l’arrivée de deux épreuves du Défi, soit la Course et le 1000 km, le 14 mai et 11 juin.



« Nous sommes honorés d’accueillir Pierre Lavoie parmi nous et aussi impatients de l’entendre partager son expérience et ses idées inspirantes avec les jeunes », déclare le maire de Varennes, M. Martin Damphousse.