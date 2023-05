Boucherville autorise la démolition d’une maison du 19e siècle

La Ville a finalement autorisé la démolition d’une résidence construite à la fin du 19e siècle située au 1291, chemin du Général-Vanier, dans la zone agricole de Boucherville. Récemment, la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP) et la Société du patrimoine de Boucherville avaient manifesté leur opposition.



Cette maison qui est dans un état lamentable n’est pas classée d’intérêt patrimonial. Des rapports d’analyse de structure confirment d’ailleurs son mauvais état. Une restauration aurait sûrement coûté beaucoup plus cher qu’une nouvelle construction.

La conseillère municipale Anne Barabé a précisé qu’il était toujours regrettable d’autoriser une démolition lorsqu’un bâtiment présente certains éléments patrimoniaux. Elle a de plus précisé que le nouveau règlement concernant les démolitions adopté par la Ville en lien avec la nouvelle loi sur la protection du patrimoine allait peut-être éviter de telles situations à l’avenir. « Nous avons des évaluations qui précisent qu’elle est difficilement récupérable, mais c’est difficile, car nous avons tous un attachement à l’histoire et au patrimoine. »

Mentionnons que le conseil municipal a autorisé cette démolition à la suite d’une recommandation émise par le comité consultatif d’urbanisme de Boucherville d’accepter la demande du nouveau propriétaire présentée l’automne dernier. Une nouvelle construction résidentielle remplacera cette maison.