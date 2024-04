1,3 M $ pour le nouveau parc Darontal

Le conseil municipal de Boucherville a autorisé une dépense de 1,3 M$ pour l’exécution de travaux d’infrastructures dans le futur parc Darontal.

Ce nouveau parc est situé à l’intérieur du quadrilatère formé par les rues De Jumonville, Hélène-Boullé, Darontal et le boulevard De Montarville. Il est adjacent aux arrière-cours des résidences qui bordent ces artères et accessible via deux entrées présentement existantes.

Il s’agit essentiellement de la mise en place de conduites d’eau potable, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de travaux de voirie, de la démolition d’une piscine, de l’installation d’une clôture et de gazon.