Le Défi nature urbaine est de retour dans la Grande région de Montréal

Pour la deuxième année consécutive, Technoparc Oiseaux et le Réseau biodiversité au campus sont fiers d’organiser le Défi nature urbaine (DNU) dans la Grande région de Montréal (CMM). Cette année, plus de 32 municipalités et arrondissements participeront à cette initiative de science citoyenne.



Le DNU est un défi amical entre 400 municipalités du monde entier qui a pour objectif de répertorier la biodiversité locale. La prochaine édition du Défi aura lieu du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2023. Pour participer, il suffit de prendre des photos de la faune ou de la flore locale et de les télécharger sur l’application ou le site web iNaturalist avant le 7 mai.



La science citoyenne est essentielle pour la communauté scientifique. En effet, chaque observation, qu’elle soit du papillon le plus rare ou de la plante d’arrière-cour la plus commune, contribue à améliorer les connaissances sur notre biodiversité. Les découvertes sont partagées avec des bases de données scientifiques telles que la NatureServe Canada, Canadensys et la Global Biodiversity Information Facility afin d’aider les scientifiques à étudier et à recenser les espèces identifiées. En étudiant les espèces présentes dans chaque ville, les acteurs du milieu peuvent mieux les protéger. Le DNU offre un moyen efficace aux scientifiques, aux propriétaires et à la collectivité de travailler conjointement pour le bien commun, et ce grâce aux données collectées sur la faune et la flore environnantes.



En 2022, 6868 observations avaient été effectuées dans 24 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal lui permettant de prendre la deuxième place au classement canadien et la 21e place mondiale. Au Canada, en 2022, plus de 80 000 espèces avaient été recensées.



Pour les gens qui seront sur l’île de Montréal le samedi 29 avril, Technoparc Oiseaux organise un événement dans le secteur du Technoparc à l’intersection des rues Marie-Curie et Alexander-Fleming. Le public pourra visiter les kiosques d’information des organismes présents tels que Mission Monarque (Espace pour la vie), Le Nichoir, et l’Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie. Des visites guidées pour recenser la biodiversité sont aussi offertes. Plus de détails se trouvent sur le site du dnumontreal.org.