Sainte-Julie invite ses citoyens à s’inscrire à sa nouvelle plateforme de consultation publique

La Ville de Sainte-Julie est heureuse de mettre en ligne sa plateforme de consultation citoyenne : Sainte-Julie consulte. Cette plateforme de consultation en ligne permettra aux élus et à l’administration municipale de recueillir les points de vue et les idées des citoyens sur de nombreux enjeux. Notamment, cette plateforme sera utilisée lors de la planification stratégique 2023-2027 dont les consultations débuteront prochainement.



Cette plateforme permettra également aux citoyens d’échanger entre eux sur différents sujets entourant l’avenir de la Ville comme des enjeux d’aménagement du territoire, la mise à jour de politiques publiques et les offres en matière de loisir, etc. Les citoyens pourront suivre l’avancement des différents projets de façon transparente et se positionner sur ceux-ci.

La première consultation se tiendra du 25 avril au 22 mai et portera sur les offres d’activités de loisirs proposées par la Ville. Les citoyens sont invités visiter le saintejulieconsulte.ca et à se créer un compte en suivant la vidéo se trouvant à la page d’accueil. Une fois le compte créé, les citoyens pourront accéder à l’ensemble des consultations et être informés des consultations à venir.



« Je suis heureux que la Ville de Sainte-Julie se dote de cette plateforme de consultation publique. Il s’agit d’un engagement que le conseil municipal a pris pour définir le futur de la Ville. J’ai bien hâte de lire les idées et les suggestions des citoyens sur les différents enjeux qui y seront présentés. J’invite la population à se créer un compte et à s’exprimer lors de nos différentes consultations », a souligné la maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemay.