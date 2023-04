La députée Suzanne Roy vous ouvre ses portes

La députée de Verchères, ministre responsable de la Montérégie et ministre de la Famille, Suzanne Roy, tiendra une journée portes ouvertes le samedi 22 avril de 12 h à 16 h à son bureau de comté situé au 1625 boulevard Lionel-Boulet à Varennes.



Il s’agit d’une belle occasion pour les citoyen(ne)s et les représentant(e)s d’organismes des villes de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Varennes, Verchères, Sainte-Julie et Saint-Amable de rencontrer la députée de Verchères et son équipe.



« C’est avec plaisir que je vous invite à venir nous rencontrer et en savoir plus sur le rôle de députée et les services qu’offre mon équipe en circonscription. C’est un rendez-vous, je vous y attends en grand nombre », souligne Mme Roy.



Ses conseillères politiques Carol Lyne, Marie-Hélène et Sarah seront présentes pour rencontrer les citoyens qui souhaitent discuter de certains dossiers qui les préoccupent. Les organismes qui œuvrent dans les secteurs du loisir, du sport ou de l’action communautaire pourront aussi en apprendre davantage sur le programme de Soutien à l’action bénévole.



Femme de terrain et à l’écoute de son monde, madame Roy souhaite que le bureau de comté soit une extension d’elle-même. « Je souhaite faire la différence et être près des gens. Ma porte est toujours ouverte. Lorsque je suis à Québec, les membres de mon équipe sont là pour vous, elles sont mes yeux et mes

oreilles », conclut Suzanne Roy.



C’est donc un rendez-vous au local 204, situé au 1625 boulevard Lionel-Boulet à Varennes, le samedi 22 avril entre 12 h et 16 h. Café, breuvages, viennoiseries et fruits vous seront offerts gracieusement.