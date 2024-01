Suzanne Roy invite à la découverte de l’univers artistique de Line Hamel

La députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, madame Suzanne Roy, invite la population à plonger dans l’univers de l’artiste peintre varennoise, madame Line Hamel, dont les œuvres seront exposées au bureau de circonscription jusqu’au 18 février 2024.



Artiste polyvalente, Mme Hamel a débuté son parcours artistique avec une passion pour les images, explorant l’art de capter la beauté du corps humain à travers des études en imagerie médicale. Après avoir élargi ses horizons dans la maquette publicitaire, elle découvre le pastel il y a quinze ans, allumant une flamme artistique et développant un amour inconditionnel pour ce médium unique. Empreintes de quiétude et de douceur, ses œuvres canalisent la lumière et les émotions et invitent les spectateurs à s’immerger dans un monde vibrant de couleurs.



L’artiste peintre souhaite faire un geste solidaire en donnant généreusement 20 % des ventes de ses œuvres à la Source Bleue, une maison de soins palliatifs de la région.



Les citoyens et les amateurs d’art sont invités à visiter le bureau de circonscription situé au 1625, boulevard Lionel-Boulet à Varennes, pour découvrir l’univers créatif de Mme Line Hamel. L’exposition est accessible pendant les heures d’ouverture du 19 janvier 2024 au 18 février 2024.



« Je suis fière de représenter une circonscription où la production artistique est riche et diversifiée. C’est un plaisir pour moi que d’offrir une visibilité supplémentaire aux artistes locaux et de permettre à un plus grand nombre de citoyens d’avoir accès à notre culture », a déclaré Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie.



« Je m’inspire de la diversité, accordant une importance particulière aux couleurs, aux paysages et aux contrastes. Mon processus créatif donne naissance à des œuvres qui invitent les observateurs à explorer chaque détail avec curiosité. Mon objectif ultime est de susciter l’émerveillement et de créer une expérience unique, fusionnant l’abstraction et le réalisme dans une démarche artistique originale et créative », a ajouté Line Hamel, artiste peintre.