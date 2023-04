Une grande corvée de nettoyage pour le Jour de la terre à Varennes

Pour commémorer le Jour de la Terre, les élus varennois, en collaboration avec l’organisme PurNat, organisent une corvée de nettoyage familiale. Cette initiative permettra de sensibiliser la communauté à l’importance de poser des gestes pour préserver l’environnement au quotidien.



Une grande corvée de nettoyage se tiendra ce samedi 22 avril, de 9 h à 12 h, sur le terrain situé derrière l’école secondaire Le Carrefour de Varennes. Les participants auront l’occasion de travailler en équipe pour ramasser les déchets et les débris laissés sur les trottoirs, dans le boisé du Moulin ainsi que sur la rue de la Rivière. La Ville fournira des sacs poubelles, des gants et d’autres équipements de sécurité pour que l’événement se déroule en toute sécurité.



« Cette corvée de nettoyage est une excellente occasion de rassembler la communauté autour d’une grande priorité pour l’avenir de la Terre, l’environnement », a déclaré Martin Damphousse, maire de Varennes. Outre la Ville, la corvée est organisée avec la collaboraioin de l’organisme PurNat.



Il est possible de s’inscrire en ligne.