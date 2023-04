Varennes finaliste aux prix des Plumes d’excellence pour son 350e anniversaire

La Ville de Varennes est fière finaliste dans la catégorie « campagne événementielle » du Concours des Plumes d’excellence 2023 de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), grâce à son projet « De fleuve et d’exploits | 350e anniversaire de Varennes ». La stratégie de communication mise en place pour les célébrations a permis de maintenir une visibilité remarquable tout au long de l’année en proposant des contenus créatifs et variés.



Dotée d’une identité graphique forte, cette grande campagne annuelle comprenait plus d’une centaine d’éléments visuels dans l’espace public ainsi que des publications dynamiques sur les réseaux sociaux, dans les bulletins municipaux et à travers le microsite varennes350.ca dédié aux festivités.



« Nous sommes honorés d’être finalistes à ce concours qui souligne les projets exceptionnels des municipalités et villes du Québec », a déclaré le maire Martin Damphousse. « Cette nomination démontre la qualité du travail de communication en lien avec les célébrations du 350e de Varennes. »



Les gagnants des Plumes d’excellence de l’ACMQ, qui accordent une grande valeur aux objectifs de communication et aux résultats, seront annoncés lors du Gala qui aura lieu le 25 mai prochain à Saint-Hyacinthe.



Pour prendre connaissance de la campagne : https://plumesdexcellence.acmq.qc.ca/finalistes?cat=campagne-evenementielle