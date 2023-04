Un pont pour relier Varennes à Pointe-aux-Trembles

Il n’y a pas qu’à Québec ou un projet de nouveau pont ou nouveau lien est sur les planches à dessin. La Ville de Varennes y travaille aussi et le projet est d’ampleur. C’est ainsi que les autorités municipales en ont d’ailleurs fait l’annonce la semaine dernière:

« La Ville de Varennes, en collaboration avec l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, est fière d’annoncer la construction d’un pont, qui reliera les deux villes ainsi que le parc récréotouristique prévu sur l’île Sainte-Thérèse.

Ce nouveau lien d’une longueur de 4,7 km sera multi usage. Il intégrera à la fois une piste multifonctionnelle afin que les cyclistes et les piétons puissent se déplacer en toute sécurité ainsi qu’une voie réservée aux autobus et aux véhicules électriques.

Le trajet s’effectuera en quelques minutes, permettant ainsi aux citoyens de sauver du précieux temps »

La nouvelle a été officiellement annoncée le 1er avril dernier, entre autres sur la page Facebook de la Ville de Varennes ce qui a suscité une fréquentation record de la publication.

1,100 personnes ont « aimé » la nouvelle et le projet, 842 citoyens en ont profité pour commenter la publication alors que 427 personnes ont même partagé la bonne nouvelle avec leurs amis ce qui a fait dire au maire Martin Damphousse, lors de l’assemblée publique de lundi dernier, que ce serait certainement un bien beau projet et une bien belle nouvelle mais que le nouveau pont était tout simplement un « poisson d’avril » qui a d’ailleurs fonctionné à merveille !!