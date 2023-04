La bibliothèque de Sainte-Julie met à la disposition des usagers des ensembles d’activités à réaliser à la maison

La bibliothèque municipale de la Ville de Sainte-Julie met à la disposition des usagers les ensembles d’activités Je lis, je découvre, je m’amuse.



Les ensembles d’activités Je découvre les heures du conte sont destinés aux enfants de trois à cinq ans. Ceux-ci permettent aux parents de réaliser les activités de l’heure du conte à la maison avec leurs tout-petits. Ces ensembles sont regroupés par thème et proposent un bricolage en lien avec la lecture. De plus, en concertation avec la Table enfance famille, huit trousses Autour du livre sont disponibles pour emprunt. Celles-ci permettent de stimuler la lecture des tout-petits.



Les enfants et les adultes désirant s’initier aux rudiments de la programmation pourront emprunter les ensembles Je découvre la robotique.



Les usagers nécessitant de l’aide pour la lecture ou de l’aide visuelle peuvent se procurer les ensembles Je lis à l’aide de mes outils. Ceux-ci permettent aux usagers d’emprunter des outils d’aide à la lecture et d’aide visuelle. Ce sont des équipements destinés à tous permettant d’aider les lecteurs à mieux déchiffrer les textes et à rendre la lecture fluide et agréable.



Ces ensembles d’activités peuvent être empruntés à la bibliothèque municipale gratuitement avec la carte loisirs pour une durée de trois semaines.

Pour plus d’informations, les citoyens sont invités à visiter le site Web de la Ville dans la section bibliothèque.