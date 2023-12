Rénovation de la piscine et construction d’un gymnase double: un projet de près de 28 M$ à Sainte-Julie

Sainte-Julie a sur la table de travail un projet de rénovation de la piscine intérieure avec ajout d’un gymnase double et de quatre salles multisports. Ce projet est évalué à 27,8 M$ et la Ville compte sur l’appui du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement du Québec pour qu’elle puisse continuer d’aller de l’avant.

La Municipalité a déposé une demande de financement, conjointement avec le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ), le 23 novembre. Un financement de l’ordre de 18,3 M$ en subvention est espéré et même nécessaire, alors que le budget julievillois avoisine les 50 M$. Si Québec donne son accord, la Ville et le CCSSJ contribueraient donc à hauteur de 9,5 M$.

Dans la demande, il est indiqué que les installations aquatiques inaugurées en 1995 « ont maintenant presque atteint leurs 30 ans d’existence et nécessitent d’importants travaux pour garantir leur durabilité pour les trois prochaines décennies ». On ajoute à ce sujet « qu’une étude de l’état de dégradation réalisée en 2020 a révélé que 98 % des interventions requises étaient considérées comme urgentes ou importantes ».

La Ville et le CCSSJ disent souhaiter également répondre aux nombreuses demandes en matière de location de plateaux sportifs et récréatifs de la part des citoyens, des organismes et des écoles du territoire en ajoutant un gymnase double et quatre salles multisports au bâtiment actuel.

« Ce projet répond à un besoin criant de la part de nos citoyens et nos organismes et nous permettra de mieux desservir la population en matière d’activités sportives », a souligné de son côté le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Des citoyens veulent un plus grand bassin



De nombreux citoyens ont réagi à cette annonce sur la page Facebook de Sainte-Julie et la majorité d’entre eux ont précisé qu’ils étaient déçus d’apprendre que ce projet parle de rénovations de la piscine, mais pas d’agrandissement du bassin actuel ou alors d’un deuxième bassin.

« Ce n’est pas de nouveaux gymnases dont nous avons besoin! C’est de plus de bassins pour la natation. Notre minuscule piscine ne suffit plus à la demande! », a lancé pour sa part Milène Bélair dans son commentaire, mais le service des communications de Sainte-Julie a répondu « qu’il n’est pas prévu d’agrandir le bassin ou d’en avoir un deuxième puisque celui-ci répond aux besoins de la population julievilloise ».