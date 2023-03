Québec investit 162 M$ dans des projets visant à réduire le gaspillage énergétique et les émissions de GES des grands bâtiments

Engagé à accélérer la transition énergétique du Québec, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annonce le lancement d’un programme doté d’une enveloppe de 162 M$ d’ici 2027. Ce programme permettra la mise en œuvre de projets contribuant à réduire le gaspillage énergétique et les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues du chauffage des grands bâtiments québécois. Il en a fait l’annonce lors de son passage à Americana, un forum sur l’environnement et un salon international des technologies environnementales. Plus précisément, le programme offrira une aide financière pour soutenir la mise sur pied de projets permettant la captation des rejets thermiques d’entreprises industrielles afin de les valoriser et de les distribuer pour que l’énergie qui s’en dégage puisse être utilisée pour chauffer divers grands bâtiments. Plusieurs avantages peuvent découler de la mise en œuvre de projets de valorisation des rejets thermiques reposant sur les principes de l’économie circulaire. D’abord, l’organisation qui émet de la chaleur peut la vendre à une autre, retirant ainsi des bénéfices financiers de ses rejets. Puis, l’organisation qui reçoit cette chaleur peut réaliser des économies substantielles d’énergie en chauffant ses installations avec une énergie sans émissions de GES. Le programme Valorisation des rejets thermiques comporte deux volets complémentaires qui visent à assurer la réussite des projets. Plus spécifiquement, le volet 1 du programme finance la réalisation d’études de faisabilité, alors que le volet 2 soutient la réalisation de projets et l’implantation de nouvelles infrastructures. Les entreprises, institutions, organisations et municipalités intéressées à se prévaloir de cette aide financière ont jusqu’en mars 2026 pour présenter un projet. Le Ministère offre aussi un accompagnement personnalisé aux organisations qui désirent mettre sur pied des projets.