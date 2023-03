Championnats canadiens de ski de fond : deux médailles pour le Bouchervillois Justin Boudreau

Justin Boudreau a été le skieur le plus performant de Montériski aux Championnats canadiens de ski de fond la semaine dernière à Thunder Bay. Faisant équipe avec Émile Legault, un autre Bouchervillois, il est monté sur la deuxième marche du podium au sprint par équipe en classique.

C’était la deuxième médaille qu’il se passait au cou, puisqu’il avait déjà remporté le bronze au sprint individuel en style libre. Alors qu’il avait concouru tout au long de la saison dans la catégorie M20, il a choisi de disputer les championnats nationaux dans sa catégorie d’âge. Sa performance de la semaine dernière démontre qu’il est un des meilleurs skieurs canadiens M18. Outre les deux médailles en sprint, il a terminé les deux épreuves de distance dans les premières positions : quatrième aux 10 km style libre et sixième en style classique dans la course de 15 km. « Je suis content de ma performance », a déclaré le skieur de Boucherville. « J’aurais bien aimé me retrouver dans le “top 3” des M 18 au cumulatif. Néanmoins, je suis particulièrement satisfait de ma performance », a-t-il ajouté.

Le Longueillois Xavier Lefebvre a su aussi tirer son épingle du jeu lors de ces championnats. Il a remporté la médaille de bronze avec Alexandre Bourque au sprint par équipe de la finale A.