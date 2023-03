Projet de construction d’une nouvelle école primaire au parc de Normandie : une majorité de Bouchervillois en faveur

La majorité des Bouchervillois qui ont participé à la soirée d’information et de consultation sur le projet de construction d’une école primaire sur le site du parc de Normandie se sont prononcés en faveur.

Une quarantaine de personnes ont pris part à l’événement en présentiel alors que 189 citoyens l’ont suivi en direct via le site Facebook de la Ville (4 900 en différé depuis le lendemain). L’événement se tenait mercredi dernier à l’école secondaire De Mortagne.

Des parents et même des grands-parents ont pris la parole pour exprimer leur accord au projet. Tous se sont dits heureux de savoir que leurs enfants pourront, pour la plupart, se rendre à la marche à leur école de quartier, et même pour certains, avoir le temps de diner à la maison puisque plusieurs parents sont encore en télétravail.

Les opposants au site choisi, et non au projet de construction d’une école, car le manque de places-élèves fait l’unanimité, sont en désaccord avec le fait qu’un parc soit amputé.

Sur Facebook, la Ville a sondé les participants : 87 % d’entre eux se sont prononcés en faveur du projet d’une école primaire au parc de Normandie, et 13 % défavorables. À la question « Est-ce que le parc de Normandie vous semble être un bon emplacement pour une nouvelle école primaire ? », 88 % ont répondu oui, et 12 % non.

La superficie de parc cédée passe de 21,3 à 16 %

À la suite de discussions avec la Ville, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a modifié la première esquisse d’implantation qui avait été faite le 20 février. Dans la première version, la Ville de Boucherville devait céder 21,3 % de la superficie du parc, soit 16 000 m2 de terrain sur un total de 75 000 m2.

Dans la deuxième version datée du 22 mars, la superficie de terrain projetée pour accueillir l’école est passée à 12 080 m2, soit 16 % du parc.

D’autres changements ont aussi été apportés. Le stationnement de 30 places sera aménagé à l’arrière de l’école et son accès sera depuis la rue De Normandie. En dehors des heures de classe, il sera utilisé par les usagers du parc (terrains de jeux, notamment).

Il n’y aura pas de débarcadère et d’embarquement à proprement dit. Les autobus scolaires se gareront dans la rue Saint-Malo. Puisque la clientèle devrait être composée à majorité de marcheurs, le CSSP évalue qu’il ne devrait pas y avoir plus de trois autobus scolaires.

La façade de l’école demeure toujours sur la rue de Rouen. Les arbres longeant la rue Saint-Michel seront épargnés. Ceux qui seront coupés ailleurs seront remplacés.

Une signature architecturale

La nouvelle école intègrera à l’intérieur le bois, à l’extérieur l’aluminium, et la façade sera aux accents de bleu. La lumière naturelle pourra y pénétrer et l’école sera écoresponsable, c’est-à-dire qu’elle sera chauffée et climatisée avec un système de géothermie. Le toit sera blanc pour éviter la chaleur. Elle devrait accueillir ses premiers élèves en septembre 2026.

Manque de 43 classes

Rappelons que selon le ministère de l’Éducation (MEQ), il manque à Boucherville 43 classes pour subvenir aux besoins de la population.

L’école au parc De Normandie comprendra 16 classes sur deux étages. Une demande pour la construction d’une autre école de 24 classes est en attente de l’autorisation du MEQ. Celle-ci devrait être aménagée dans le secteur du centre multifonctionnel.

Mentionnons qu’actuellement, les huit écoles primaires publiques de Boucherville (dont une à la Commission scolaire Riverside) sont concentrées dans la partie nord-ouest de la ville. Aucune école primaire n’est située au sud du boulevard de Mortagne, à l’exception de l’école privée Les Trois Saisons.

Rappelons aussi que la Loi provinciale sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) oblige la municipalité à céder un terrain au Centre de services scolaire des Patriotes dans le but de construire une nouvelle école primaire sur le territoire.

Consultation en ligne

Les citoyens ont jusqu’au 21 avril pour faire part de leurs commentaires sur la plateforme de consultation publique Trait d’union de la Ville au boucherville.ca/traitdunion.

Ceux-ci seront analysés au cours du mois de mai et la signature de l’entente entre la Ville et le CSSP est prévue en septembre 2023.