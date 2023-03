Un soutien nécessaire en Montérégie pour lutter contre la faim

En marge des consultations prébudgétaires, le réseau des Banques alimentaires du Québec, dont fait partie notre organisme Moisson Rive-Sud, a déposé un mémoire. Notre réseau a besoin d’un soutien financier afin de pouvoir continuer de répondre à la demande grandissante et d’aider mensuellement plus de 23 000 personnes ayant recours à des services d’aide alimentaire sur le grand territoire de la Montérégie.



Notre organisme a à cœur d’offrir à tous les concitoyennes et concitoyens de notre territoire vivant de l’insécurité alimentaire un certain répit grâce à la collaboration existante entre les organismes communautaires de la région. De ce fait, depuis la dernière année, plusieurs programmes ont vu le jour afin de répondre aux besoins d’un réseau plus vaste et ainsi pouvoir s’adapter aux diverses demandes que nous recevons, et ce, quotidiennement.



De prime abord, l’apport de Moisson Rive-Sud envers ses organismes est dans une perspective alimentaire, mais nous avons dans notre réseau de nombreux organismes offrant des services complémentaires. L’alimentation devient alors une porte d’entrée pour les personnes vulnérables afin d’accéder à divers soutiens offerts par ces organismes. De par notre rôle, nous leur permettons de concentrer leurs ressources sur les besoins de leurs bénéficiaires; de jeunes allant dans des camps aux résidents de centre d’hébergement, ou des personnes âgées vivant seules. Cette diversité de bénéficiaires soutenus crée des besoins en denrées différents et des défis que nous surmontons les uns après les autres.



Le programme Alimentons l’avenir est un très bel exemple de l’impact que notre organisme souhaite apporter à sa communauté. C’est plus d’une vingtaine d’écoles participantes qui reçoivent des denrées nutritives pouvant servir comme déjeuner, collation ou pouvant être un complément au repas du midi. Cette initiative, qui a vu le jour en septembre 2022, permet aux élèves de se concentrer sur les différentes sphères de leur développement avec un ventre plein.



Nous aimons être en mesure de constater, directement sur le terrain, la portée de nos actions. C’est pourquoi, il était naturel pour nous de collaborer, une fois de plus, avec le SPAL en intégrant le groupe RESO à qui nous remettons des cartes-cadeaux d’épiceries permettant aux personnes marginalisées et vulnérables de combler un besoin fondamental ; se nourrir.



L’augmentation fulgurante des demandes d’aide alimentaire des dernières années a mis au premier plan l’importance des banques alimentaires dans le paysage québécois et l’incidence que le grand public peut avoir en contribuant financièrement ou en denrées. Certains moments de l’année sont plus propices à la générosité, Noël et ses paniers alimentaires par exemple. Cependant, nos bénéficiaires vivent en situation d’insécurité 12 mois par année et c’est souvent après le temps des fêtes que nous connaissons un temps creux ou les denrées se font rares. C’est pourquoi, nous organisons, tout au long de l’année, des campagnes et des événements nous permettant d’amasser des fonds pouvant servir à soutenir adéquatement notre communauté tel que notre événement phare qui connaîtra sa 26e édition en août; notre tournoi de golf.



Il n’est pas nécessaire d’attendre un événement précis pour donner à notre mission et ainsi créer un sourire sur le visage de nos bénéficiaires. Les donateurs peuvent donner tout au long de l’année sur notre site internet ou en déposant des denrées directement à notre entrepôt au 1356 rue Volta à Boucherville.