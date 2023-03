Première assemblée générale annuelle du Jardin collectif de Montarville

Connaissez-vous ce jardin magique où se réunissent des gens passionnés qui partagent labeur et expérience afin de produire une variété de légumes et de fruits qu’ils se répartissent au fil des récoltes?

Bien que le gros des activités ait lieu à la saison chaude, c’est maintenant que tout commence : commander les semences, faire les semis intérieurs et… voir aux tâches administratives!

L’été dernier, l’équipe du Jardin a obtenu le statut d’Organisme sans but lucratif et c’est dans cette foulée qu’elle tiendra sa première assemblée générale annuelle afin d’adopter ses règlements généraux et nommer ses administrateurs. Cette rencontre aura lieu le dimanche 19 mars à 13 h 30 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Pour participer à cette rencontre, il suffit de devenir membre du Jardin pour la saison 2023 au coût de 40 $, ce qui pourra se faire sur place ou par courriel : jardincollectifmontarville@gmail.com .

En participant à cette assemblée, vous pourrez connaître les nombreuses activités de l’an passé, faire la connaissance de plusieurs membres, débutants, expérimentés ou entre les deux et qui sait… peut-être choisir de faire partie du conseil d’administration.

De plus, dès la mi-mars, vous pourrez venir prêter main-forte aux semis intérieurs qui se feront en serres.

Pour plus d’informations, visitez notre page Facebook.