Nathalie Roy nommée première vice-présidente de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

La députée de Montarville et présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, est devenue première vice-présidente de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) lors de la 49e session de l’APF qui s’est déroulée à Montréal du 5 au 9 juillet. Près de 500 participants provenant d’États francophones y ont pris part.

Avant d’accéder au poste de première vice-présidente de l’APF, Mme Roy agissait à titre de vice-présidente de l’organisation et de présidente de la Conférence des présidences de section de la région Amérique. Son nouveau mandat, d’une durée de deux ans, lui permettra de collaborer encore plus étroitement avec les parlementaires membres de l’organisation, explique-t-elle dans un communiqué de presse.

L’APF est une organisation internationale réunissant 95 parlements et organisations interparlementaires francophones des 5 continents. C’est un espace politique de débats, de propositions et d’échanges d’informations sur des sujets d’intérêt commun à ses membres. L’Assemblée nationale du Québec est membre de l’APF depuis 1975. Elle a présidé cette organisation de 1993 à 1995, de 2001 à 2003, de 2009 à 2011 et de 2017 à 2019.