Boucherville et Varennes participent à une étude sur la foresterie urbaine

Les villes de Boucherville et de Varennes prennent part à un projet de recherche de la Chaire Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres en ville (Arbrenvil) de l’UQAM | Université du Québec à Montréal.

Les chercheurs étudieront la composition actuelle de la forêt urbaine, en tenant compte des changements climatiques, des îlots de chaleur et des insectes ravageurs, car les espèces qui doivent être plantées aujourd’hui doivent être bien adaptées à l’environnement de demain si l’on souhaite qu’elles survivent et jouent un rôle bénéfique dans les villes.

Parmi les différentes approches, les chercheurs testeront des traitements et des interventions qui visent à guider la croissance des arbres afin, entre autres, qu’ils évitent « naturellement » les fils électriques. Ils évalueront aussi la présence de certaines végétations au pied des arbres et observeront leurs effets sur la croissance de ces derniers.

Boucherville et Varennes participeront principalement au développement de l’outil informatique SylvCiT qui aura pour objectif d’aider les villes et les citoyens à bien choisir les espèces d’arbres à planter. « Elles ne contribuent pas financièrement au projet, mais plutôt en termes de données pour nous aider à développer, tester et évaluer le modèle SylvCiT sur leur territoire », précise le titulaire de la Chaire, le professeur Christian Messier.