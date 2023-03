Les retraités actifs de Boucherville, bientôt 1100 membres grâce à La Relève

Il y a parfois des reportages qui accrochent vraiment les lecteurs plus que d’autres. Dans l’édition du 21 février dernier nous racontions l’histoire d’un nouveau groupe d’amateur d’activités de plein air, « Les retraités actifs de Boucherville » qui, via une page Facebook, comptait quelque 780 membres; des gens qui se réunissent pour participer à des activités de plein air par petits groupes, que ce soit du ski, de la marche, du vélo ou des randonnées. L’histoire a non seulement été lue mais les adhésions au groupe ont littéralement explosé alors que plus de 300 nouveaux retraités actifs et joyeux ont joint les rangs de ces amateurs de sorties, de plein air et de bon temps pour faire exploser les adhésions à plus de 1080 membres En fait au moment d’écrire ces lignes la page Facebook affichait 1081 membres Comme quoi parfois sinon très souvent le journal « La Relève » fait œuvre utile dans sa communauté.