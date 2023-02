Un premier plan d’accueil, d’intégration et de pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer l’adoption de son premier plan d’accueil, d’intégration et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Ce dernier a été adopté lors de la séance du conseil du 14 février dernier. Ce plan était très attendu des différents partenaires de la communauté, notamment en raison de la croissance de la population immigrante sur le territoire. Sainte-Julie est d’ailleurs la ville de la MRC qui accueille le plus de citoyens issus de l’immigration et les entreprises locales ont de plus en plus recours à la main-d’oeuvre immigrante pour combler leurs besoins de main-d’oeuvre.



« Mes collègues du conseil municipal et moi sommes particulièrement fiers de vous présenter ce document qui contient des mesures destinées à améliorer le quotidien des personnes immigrantes et faciliter leur intégration, certes, mais aussi des actions pour favoriser les liens avec la communauté locale. La population julievilloise, déjà connue pour être chaleureuse et accueillante, y trouvera ainsi une foule d’initiatives communautaires, événementielles, culinaires et autres pour découvrir d’autres cultures et enrichir ainsi son mode de vie », mentionne le maire Mario Lemay.



Le plan d’action a été réalisé grâce à une aide financière de 25 000 $ reçu l’an dernier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités. La Ville s’était aussi engagée à investir 25 000 $ dans le projet en 2022, pour un total de 50 000 $. Pour le réaliser, une démarche collaborative a été accomplie par un comité de pilotage, présidé par la conseillère Sylvie Beaulieu, regroupant différents acteurs et partenaires de la communauté issus notamment des milieux de l’éducation, des services sociaux et des affaires ainsi que des employés de l’administration municipale, des personnes immigrantes et un représentant du MIFI.



« Fidèle à sa tradition d’innovation, la Ville a donc su miser sur la participation citoyenne et la collaboration avec le milieu pour devenir la première municipalité de la MRC à se doter d’un plan d’action visant l’accueil, l’intégration et la pleine participation des personnes immigrantes et issues de la minorité ethnoculturelle. Je remercie la conseillère Sylvie Beaulieu et le comité de pilotage pour tout le travail accompli », poursuit le maire Mario Lemay.



Il est possible de consulter le plan sur le site Web de la Ville dans la section La Ville – Administration – Politiques, plans d’action et guides.