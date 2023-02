Les amateurs de course à pied sont invités à participer à l’événement Jog ma ville le 7 mai à Sainte-Julie

Jog ma ville est de retour pour sa 7e édition avec une nouvelle date. L’événement se tiendra le 7 mai prochain. Lors de cette édition, les participants pourront s’inscrire au 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et 15 km. Les distances de moins de 10 km pourront être réalisées à la marche ou à la course.



« Cette activité s’inscrit dans le cadre de la Politique des saines habitudes de la Ville de Sainte-Julie. J’invite tous les citoyens à venir marcher ou courir lors de cet événement. De plus, tous les profits réalisés lors de cette activité seront redistribués à différents organismes accrédités par la Ville. C’est un rendez-vous ! », a mentionné M. Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Jog ma ville est un rendez-vous sportif, familial et sécuritaire. Les parcours se trouvent presque exclusivement en pistes cyclables et sur des surfaces plates. Le départ et l’arrivée s’effectueront à l’école secondaire du Grand-Coteau. Il sera possible de se stationner à proximité du lieu de départ. Les personnes désirant s’inscrire peuvent le faire au sportchrono.com. Les participants s’inscrivant avant le 10 mars pourront bénéficier du tarif de lancement.



Sur place, plusieurs services seront offerts aux participants tels que le chronométrage individuel avec puce réutilisable, l’utilisation de borne kilométrique, des services de premiers soins et des points d’eau sur les parcours, la remise de médailles de participation, la remise de certificats aux trois premières positions, la divulgation rapide de résultats et la possibilité d’utiliser des cases de dépôt pour le matériel personnel.



Participer en équipe

Les familles, les entreprises, les équipes sportives ou les groupes d’amis sont invités à s’inscrire en équipe pour la course. Pour chaque participant s’étant inscrit dans l’équipe, un point sera attribué. Les équipes sont invitées à afficher leurs couleurs durant l’événement.



Devenir bénévole

Afin que Jog ma ville soit un succès, la Ville est à la recherche de bénévoles de tous les âges désirant s’impliquer en avant-midi le 7 mai prochain. Plusieurs postes sont à combler pour diriger les coureurs sur le parcours, remettre les collations, distribuer les puces et les dossards, remettre les médailles, gérer le vestiaire et être le lapin à vélo. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire des bénévoles dans la section Jog ma ville au ville.sainte-julie.qc.ca.