Boucherville accueillera la 44e édition du salon provincial du Trappeur et de la Fourrure !

La 44e édition du Salon provincial du Trappeur et de la Fourrure se tiendra durant trois jours à l’Hôtel Mortagne de Boucherville, du 3 au 5 mars prochain. Il s’agit d’une première à Boucherville et l’événement devrait réunir une cinquantaine d’exposants, que ce soit des professionnels de la trappe, des fabricants d’équipement ou même des producteurs de sous-produits de fourrure. Événement familial et accessible, des milliers d’amateurs de piégeage et de plein air sont attendus au Salon pour en apprendre un peu plus sur les dernières nouveautés dans ce monde en pleine transformation. Conférences, ateliers, démonstrations, préparation de fourrures, gestion des espèces et multiples utilités des animaux récoltés seront entre autres au menu du Salon qui est le lieu privilégié pour le réseautage et les échanges entre amateurs. « Aussi le fameux souper des trappeurs devrait permettre de couronner le récipiendaire du Prix Pierre ‘Esprit » Radisson 2023 remis au trappeur québécois s’étant démarqué au cours de la dernière année », précise Michel Gamache, responsable du Salon.

Loin d’être une activité en déclin le trappage au Québec est non seulement encore très populaire avec ses quelque 7000 trappeurs, mais c’est ici en Montérégie ou l’on retrouve la plus forte activité de piégeage depuis une dizaine d’années car les autorités gouvernementales ont fait appel à des trappeurs pour capturer des milliers de ratons laveurs, diminuant ainsi le risque de contamination par la rage, entre autres Le piégeage permet aussi de réduire les conflits entre les animaux sauvages et les citoyens en périphérie des milieux habités.

En résumé, même si le commerce des fourrures est en déclin et cessait complètement, le piégeage devrait tout de même être effectué à des fins de recherche scientifique, pour le maintien de la santé et de la sécurité publiques ou simplement pour profiter la qualité exceptionnelle de la viande de ces animaux qui se nourrissent directement dans la nature.

Tous les détails sur le Salon provincial du Trappeur et du Piégeage de Boucherville sur la page Facebook du Salon ou en appelant le 418 872 7644.