Bientôt 800 retraités actifs et joyeux à Boucherville

A l’initiative d’une nouvelle retraitée, Marie-Josée Lanciault, un groupe de retraités et de pré retraités de Boucherville atteindra bientôt le nombre de 800 membres grâce l’engouement de la fameuse page Facebook des « retraités actifs de Boucherville ».

Déménagée depuis peu à Boucherville, madame Lanciault a voulu développer un nouveau réseau pour rencontrer des gens d’ici qui voulaient également participer à des activités de plein air.

« J’avais vu qu’il y avait des groupes un peu semblables dans d’autres villes alors j’ai décidé de me lancer et de créer, à l’été 2021, une page Facebook de retraités actifs à Boucherville. De toute évidence ca répondait à un besoin car il y aura bientôt 800 abonnés à la page. Des retraités de Boucherville beaucoup mais des gens de Varennes, de Ste-Julie, de Brossard aussi ont joint notre groupe En fait ca créé une belle synergie entre les membres. Nous faisons à chaque semaine des sorties à vélo, des randonnées en montagne, des marches, des visites de vignobles, des sorties de ski alpin ou de ski de fond. On lance l’idée sur la page et les gens joignent le groupe. Parfois il y en a cinq personnes, parfois 25, tout dépend de l’activité. Et le plus beau c’est aussi que ca permet de nouer de belles amitiés et même de nouvelles histoires d’amour car il y a plusieurs personnes seules qui sont membre » précise madame Lanciault.

Pour le vélo et pour le plaisir

La bouchervilloise Chantal Bacon récemment retraitée du l’Université du Québec à Montréal n’a pas hésité bien longtemps à joindre ce groupe de joyeux retraités lorsqu’elle l’a découvert sur Google « J’aime les activités de plein air, le vélo surtout et je veux demeurer active. L’avantage du groupe est de retrouver des personnes dans la même situation que moi, des gens qui veulent demeurer actifs en pratiquant des activités de plein air en groupes, en organisant des sorties avec d’autres membres. Les gens sont respectueux, bienveillant, nous pouvons tisser des liens intéressants. Par exemple, avec trois autres filles du groupe nous avons loué un chalet durant quelques jours, cet automne, dans les Cantons de l’est, pour aller rouler en vélo dans le coin de Mansonville. Il y a également les autres activités intéressantes comme le ski et le ski de fond qui sont populaires. Il y a même eu un party de Noel pour le groupe, un autre beau moment qui permet à bien des retraités de briser l’isolement lorsque l’heure de la retraite a sonné. C’est certain que mon été n’aurait pas été aussi agréable si je n’avais pas été avec ces joyeux retraités » affirme Chantal Bacon.

Sur la page d’accueil on peut y lire que « ‘Les retraités actifs de Boucherville’ est un regroupement d’hommes et de femmes exclusivement à la pré-retraite ou à la retraite qui apprécient faire des activités de plein air en groupe. Ils pratiquent différents sports tels que: vélo, golf, ski, randonnée, etc., sans pour autant être compétitifs. Nous ne sommes pas des professionnels et les sorties qui sont créées ont pour but de partager en groupe les activités qui sont organisées. »